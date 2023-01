Sri Lanka protesta no Canadá por sanções contra ex-presidentes

O ministro das Relações Exteriores do Sri Lanka, Ali Sabri, convocou o alto comissário canadense ao Sri Lanka, Eric Walsh, para protestar contra as sanções contra os ex-presidentes Mahinda e Gotabaya Rajapaksa, informa o NewsWire.

“Durante a reunião, o ministro das Relações Exteriores Ali Sabri disse que a imposição de sanções aos dois ex-presidentes do Sri Lanka é um ato inadequado neste momento crítico. Ele observou ainda que as sanções foram impostas em um momento em que o país está profundamente envolvido em reformas políticas para resolver questões pendentes e alcançar a reconciliação.

Sabri acrescentou que a mudança do Canadá era inútil e polarizaria as comunidades do Sri Lanka.

A ministra das Relações Exteriores do Canadá, Melanie Jolie, anunciou ontem que o Canadá impôs sanções a quatro funcionários do governo do Sri Lanka, incluindo os ex-presidentes Gotabaya e Mahinda Rajapaksa. Sanções foram impostas a ex-presidentes por supostamente serem responsáveis ​​por violações grosseiras e sistemáticas dos direitos humanos durante o conflito armado no Sri Lanka, ocorrido de 1983 a 2009.