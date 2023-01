EUA ‘ameaçam’ a África por laços com a Rússia – Pretória – CMIO

Washington está preocupado com a visita de um cargueiro russo a uma base naval na África do Sul, disse um oficial ao WSJ

As relações entre Washington e Pretória ficaram tensas depois que um cargueiro russo visitou a maior base naval da África do Sul no mês passado, informou o Wall Street Journal na segunda-feira. O ministro da Defesa do país disse que os EUA têm pressionado as nações africanas sobre quaisquer ligações com Moscou, de acordo com a agência.

Washington é “preocupado com o apoio que as Forças Armadas sul-africanas deram à ‘Lady R’,” um alto funcionário dos EUA disse ao WSJ, referindo-se a uma embarcação russa que foi sancionada em maio por seu suposto envolvimento em remessas de armas para Moscou.

No início de dezembro, o navio foi autorizado a entrar na base naval de Simon’s Town com seus transponders desligados e mover livremente a carga para lá, afirmou o relatório. “Não há informações publicamente disponíveis sobre a origem dos contêineres que foram carregados no ‘Lady R’”, disse. disse o funcionário.

A agência citou comentários feitos pelo ministro da Defesa sul-africano, Thandi Modise, no mês passado, sobre a visita de ‘Lady R’. Ela se recusou a revelar qual carga o navio estava carregando, apenas dizendo que “qualquer conteúdo que este navio estava recebendo foi encomendado muito antes de Covid”, que surgiu no final de 2019.













Washington “ameaça a África, não apenas a África do Sul, de ter qualquer coisa que cheire a Rússia”, Modise disse, conforme citado pelo WSJ.

O artigo observou que, de acordo com a lei dos EUA, Washington pode impor sanções a qualquer entidade que forneça serviços a um navio da lista negra.

Darren Olivier, que dirige a empresa de consultoria African Defense Review, disse ao jornal que era plausível que a ‘Lady R’ estivesse trazendo um antigo pedido de munição russa para a África do Sul. Moscou e Pretória concordaram em enviar 4,5 milhões de cartuchos de munição russa no valor de cerca de US$ 585.000 em 2020, disse ele.

Quanto ao que foi carregado no navio, Olivier apontou que “A indústria de defesa da África do Sul geralmente não produz armamentos e sistemas completos que são usados ​​pelos militares russos.” No entanto, ele disse que Moscou pode estar interessada em itens de uso duplo, incluindo sistemas de orientação e óptica para drones aéreos.

África do Sul rejeita sanções anti-Rússia

Segundo o alto funcionário norte-americano, que falou ao WSJ, a embaixada dos EUA avisou Pretória em novembro que uma embarcação sancionada estava prestes a chegar ao país, mas as autoridades sul-africanas não responderam. Os eventos em torno de ‘Lady R’ demonstram a “dificuldade” de implementar sanções contra a Rússia para os EUA e seus aliados, observou o artigo.