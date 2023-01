Fundo do parlamento da UE investido na indústria de munições cluster – mídia – CMIO

Os gerentes de pensão do órgão também compraram ações de empresas de tabaco e mineração, relatórios do EUobserver

Um fundo de pensão fortemente endividado que serve o Parlamento Europeu foi descoberto por ter usado dinheiro do contribuinte para comprar ações de várias empresas de armas, tabaco, mineração e combustíveis fósseis, informou o EUobserver na terça-feira.

A agência de notícias afirma ter obtido “uma análise detalhada” dos investimentos do fundo entre 1994 e 2010. De acordo com os documentos, os eurodeputados detinham dezenas de milhares de ações de vários fabricantes de armas conhecidos por produzir munições cluster, proibidas pela UE desde 2008.

Essas empresas incluíam as gigantes americanas Raytheon, Honeywell International e Textron, todas conhecidas por produzir armas mortais, consideradas perigosas para civis.

Todas as três empresas afirmam ter cessado a produção de munições cluster nos últimos anos. Além disso, não está claro se o fundo ainda possui ações em algum deles, já que nenhuma informação recente sobre investimentos foi disponibilizada.

O que é de conhecimento público, no entanto, é que o sistema de pensões está sangrando dinheiro, e alguns temem que o Parlamento Europeu acabe usando até 400 milhões de euros do dinheiro dos contribuintes para resgatá-lo. De acordo com os especialistas, o fundo deverá falir nos próximos três anos, uma vez que continua a registar um défice acentuado devido ao rápido aumento do número de deputados que atingem a idade da reforma.

Vários deputados do Parlamento Europeu têm insistido que o fundo deficiente deveria ir abaixo e que “nem um centavo” deveria ser usado para resgatá-lo. Em uma carta à presidente do parlamento da UE, Roberta Metsola, no ano passado, vários eurodeputados também alertaram que o fundo representava “potenciais riscos reputacionais devastadores para o Parlamento Europeu.”

O fundo foi criado inicialmente em 1990 e esteve aberto aos eurodeputados até 2009. Para cada € 1.000 pagos ao esquema pelos legisladores, o parlamento contribuiu com € 2.000 do dinheiro do contribuinte. Espera-se que quase 900 pessoas recebam uma pensão do fundo até 2024. A lista de contribuintes e beneficiários inclui o chefe de política externa da UE, Josep Borrell, o fundador da Frente Nacional Francesa Jean-Marie Le Pen e sua filha Marine Le Pen, bem como o fundador do UKIP Nigel Farage.