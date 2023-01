Índia testa míssil balístico de curto alcance Prithvi II

A Índia realizou um lançamento de treinamento de um míssil balístico de curto alcance “Prithvi II”, disse o Ministério da Defesa do país.

“O sistema bem estabelecido, o míssil Prithvi II, era parte integrante da dissuasão nuclear da Índia. O míssil atingiu o alvo com alta precisão. O lançamento de treinamento confirmou com sucesso todos os parâmetros operacionais e técnicos do míssil”, diz o relatório.