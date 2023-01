Mercado imobiliário alemão despenca – relatório – CMIO

Um boom de uma década na realização de negócios foi retardado por um ambiente econômico pior, diz o BNP Paribas

O setor imobiliário na Alemanha caiu nos últimos três meses de 2022 devido ao aumento dos custos de financiamento e à inflação recorde na maior economia da Europa, mostrou um relatório publicado na segunda-feira pelo BNP Paribas.

Os investimentos no setor imobiliário comercial do país caíram 50% de outubro a dezembro, em comparação com a média de cinco anos do período, e atingiram apenas € 9,9 bilhões (US$ 10,6 bilhões).

O setor sofreu um forte golpe, pois os investidores se esquivaram de transações devido ao aumento das taxas de juros e à piora geral do ambiente econômico na Alemanha, revelaram os resultados da pesquisa.

custos crescentes “dirigiu uma cunha” entre as expectativas de preços de compradores e vendedores e “muitas grandes transações que já estavam na fase de comercialização não aconteceram,” disse o CEO do BNP Paribas Real Estate Germany, Marcus Zorn, no relatório. Zorn também espera que a tendência persista por pelo menos seis meses deste ano.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Suécia enfrenta pior crise econômica da UE – Bloomberg

O mercado imobiliário residencial no país enfrenta uma crise ainda pior, com seu volume de negócios despencando 74% no ano de 2022 em comparação com 2021, informou a Bloomberg, citando um relatório separado do BNP Paribas.

As empresas imobiliárias estão lutando em toda a Europa após uma série de aumentos nas taxas de juros conduzidas em 2022 pelo Banco Central Europeu e outros reguladores financeiros em uma tentativa de conter a inflação. A política monetária mais restritiva interrompeu amplamente os negócios no setor e interrompeu um boom de uma década nos preços dos ativos.

Para mais histórias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT