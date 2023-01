Mercado de trabalho do Reino Unido cai à medida que a economia desacelera – pesquisa – CMIO

Vagas e salários cresceram no ritmo mais lento desde os bloqueios pandêmicos do início de 2021, disse o relatório

Os temores da recessão no Reino Unido estão forçando as empresas a adiar os planos de contratação para manter os custos no mínimo, mostrou uma pesquisa da empresa de auditoria KPMG e da Confederação de Recrutamento e Emprego (REC), divulgada na terça-feira.

A contratação de funcionários permanentes no Reino Unido caiu pelo terceiro mês em dezembro, caindo no ritmo mais rápido desde os bloqueios pandêmicos do início de 2021. As vagas cresceram no ritmo mais lento desde fevereiro de 2021 e foram acompanhadas pelo aumento salarial mais fraco em 20 meses, o relatório disse.

“O mercado de trabalho parece menos do que otimista no início de 2023”, um parceiro em habilidades e produtividade da KPMG UK, disse Claire Warnes, acrescentando que “As taxas de crescimento de vagas estão caindo novamente este mês, de um pico historicamente alto em julho de 2021.”

De acordo com o CEO da REC, Neil Carberry, uma desaceleração nas colocações permanentes não é incomum em dezembro, mas “este vem como parte de uma tendência mais ampla de suavização no mercado permanente.”

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Economia da zona do euro deve encolher – FT

Os salários iniciais para funcionários permanentes e as taxas de remuneração para trabalhadores temporários cresceram no ritmo mais lento desde abril de 2021, mostrou a pesquisa, indicando que os empregadores ficaram mais cautelosos com a contratação e interromperam os planos de contratar trabalhadores até janeiro, aguardando o próximo relatório sobre este ano. panorama.

“A turbulência das relações industriais em muitos setores, juntamente com a escassez de pessoal disponível em todos os setores, significa que a inflação salarial pode diminuir apenas ligeiramente no curto prazo”, disse. Warnes disse.

A inflação continua sendo uma das maiores preocupações das empresas de recrutamento no Reino Unido em meio às previsões de que a economia britânica deve contrair em 2023. O Banco da Inglaterra elevou sua taxa básica nove vezes desde dezembro de 2021 em um esforço para conter o crescimento espiral dos preços.

Para mais histórias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT