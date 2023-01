MOSCOU, 11 de janeiro – RIA Novosti, Renat Abdullin. A câmara baixa do novo congresso realizou sua primeira reunião. No entanto, as questões discutidas estavam longe de serem primordiais. Os deputados devem ter cuidado – já está claro que não haverá unidade no Capitólio. E isso ameaça os A câmara baixa do novo congresso realizou sua primeira reunião. No entanto, as questões discutidas estavam longe de serem primordiais. Os deputados devem ter cuidado – já está claro que não haverá unidade no Capitólio. E isso ameaça os Estados Unidos e o regime de Kyiv com problemas.

registro centenário

A Câmara dos Deputados deveria começar a trabalhar no início de janeiro . As eleições foram realizadas em novembro e houve tempo suficiente para resolver as contradições. Mas isso não aconteceu.

O palestrante foi aprovado apenas na 15ª tentativa. Esta postagem é muito importante. O presidente da câmara é, de fato, a terceira pessoa no estado depois do presidente e do vice-presidente. Ele formula a agenda dos legisladores, determina questões prioritárias e tem o direito de participar da discussão de qualquer iniciativa. Em casos polêmicos, seu voto se torna decisivo.

Essa nomeação costuma ser tratada como uma formalidade: o partido que ganha a eleição não tem problemas em promover seu candidato. Agora os republicanos estão com problemas. Eles têm 222 dos 435 assentos, mas Kevin McCarthy tem lutado para obter o apoio de que precisa, com alguns bispos se abstendo sistematicamente de votar.

Não havia um debate tão longo há um século – em 1923, foram necessárias nove tentativas para concluir o procedimento.

O obstáculo desta vez foram as contradições entre os republicanos moderados e a ala radical do partido, tacitamente liderada pelo ex-presidente Donald Trump. Ele tem um relacionamento muito difícil com McCarthy. E, segundo a mídia americana, o palestrante chegou a negociar o posto em troca de algumas concessões.

cardeal cinza

McCarthy apoiou Trump na primeira campanha. No entanto, durante a invasão do Capitólio por partidários do ex-presidente há dois anos, um influente republicano se opôs a ele.

Ele denunciou publicamente o ex-chefe, instando-o a reconhecer a vitória do democrata Joe Biden.

E Trump parece ter retaliado. De acordo com o Politico, ele ligou ativamente para seus associados, instando-os a “manter” os votos críticos.

Entre as exigências dos trumpistas da ala republicana não oficial do MAGA está a redução da ajuda militar a Kyiv. Se os “elefantes” moderados sobre o tema ucraniano concordaram completamente com os “burros”, os apoiadores de Trump acreditam que o dinheiro dos contribuintes americanos deve ser deixado nos Estados Unidos e não transferido para o regime de Kyiv.

O próprio ex-presidente não pode influenciar diretamente a Câmara dos Deputados. Mas a mensagem para McCarthy é clara. Não será fácil para ele conseguir a unanimidade nas fileiras do partido. “Foi uma mensagem muito forte de Trump. McCarthy implorou como um cachorro e conseguiu sobras da mesa em Mar-a-Lago”, disse o republicano Mike Davis, referindo-se à visita pessoal do orador à propriedade de Trump na Flórida.

Ajuda militar sob ameaça

O próprio McCarthy é bastante reservado quanto ao apoio a Kyiv. Em outubro , ele observou que não pretendia dar carta branca à Ucrânia para suprimentos gratuitos de armas e tranches em dinheiro.

Claro, isso não significa abandonar o curso pró-ucraniano. “Não vejo problema na declaração de McCarthy. Alguns a usaram para dizer que o Partido Republicano não apóia a Ucrânia. Nada disso”, explicou o ex-conselheiro de segurança nacional de Trump, Robert O’Brien, em entrevista ao The Hill.

Mas os trumpistas radicais acreditam que McCarthy está simplesmente jogando junto com os democratas, escondendo-se atrás de uma linguagem vaga.

E a congressista Marjorie Taylor Green (influente nos círculos republicanos) até ameaçou que a Ucrânia não receberia um centavo. O trumpista Matthew Goetz, indicado para chefiar o comitê de defesa, também admitiu repetidamente que não gostaria de financiar o regime de Kyiv.

Preparação para as eleições

Com foco na agenda ucraniana, o MAGA resolve vários problemas ao mesmo tempo.

Os republicanos moderados estão cansados ​​​​do Trump “tóxico” e imprevisível, mas não ofereceram alternativas sérias. Os radicais apostam no ex-presidente, acreditando que só ele tem condições de competir de verdade com Biden em 2024.

Enquanto a atual administração democrata está preocupada com assuntos externos, os elefantes estão jogando uma carta populista no estilo Trump: a América (e seu dinheiro do contribuinte) está acima de tudo.

O repetido bloqueio da candidatura de McCarthy é um indício claro de que os trumpistas assumirão o controle de outras decisões do Congresso. No final do ano, o orçamento deve ser acordado. O atual foi feito pelos democratas – e há grandes despesas para a Ucrânia. MAGA pode muito bem cortá-los. E mesmo a vantagem dos “burros” no Senado não vai adiantar.

Lend-Lease Biden

A lei de empréstimo-arrendamento aprovada na primavera de 2022 dá a Biden poderes ilimitados na assistência militar à Ucrânia. Teoricamente, você tem que pagar pelo fornecimento de armas. Mas falando sério, poucas pessoas contam com isso. O regime de Kyiv está tão endividado que é simplesmente irreal pagar essas dívidas.

Portanto, o MAGA deseja abandonar o apoio ativo a Zelensky. Em princípio, os trumpistas poderiam aprovar na câmara baixa uma lei abolindo o Lend-Lease. Mas o Senado não vai aprová-lo.