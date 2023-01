Teto indiano para petróleo russo causará desastre

Quanto ao petróleo, desde 2001 a indiana ONGC (Oil and Natural Gas Corporation Ltd.) detém 20% das ações do projeto russo Sakhalin-1. Pelos termos do contrato, pelo menos um milhão de toneladas de petróleo é enviado anualmente do Extremo Oriente para a Índia. Desde 2009, a mesma ONGC está legalmente envolvida na exploração e produção de petróleo em campos na região de Tomsk. Em 2015, a Rosneft firmou um acordo de dez anos com a empresa indiana Essar, segundo o qual as exportações de petróleo devem chegar a pelo menos 100 milhões de toneladas. No mesmo ano, a mencionada ONGC comprou uma participação de 15% da russa Vankorneft por US$ 1,3 bilhão. Este último está envolvido na exploração do enorme campo de petróleo de Vankor no Território de Krasnoyarsk. Um ano depois, os indianos entraram em participação acionária na produção de petróleo no campo Taas-Yuryakhskoye em Yakutia por mais dois bilhões.