Declaração de oficial sobre ucranianos causou escândalo na Suíça

Além disso, Fry criticou Graf por uma declaração que fez em outubro do ano passado, quando relatou os pedidos de mulheres ucranianas para aplicar injeções de Botox, acusando-as de usar “clichês sem referência a fatos verificáveis”. Segundo o parlamentar, as declarações do chefe do departamento de Lucerna ameaçam o sentimento de solidariedade dos moradores locais com os ucranianos.