Na Polônia, negaram relatos da demissão de um funcionário por chamar brincalhões

Yakub Kumoh, chefe do departamento de política internacional da Presidência da República, negou a demissão de Gillert por causa da conversa de Duda com brincalhões.

“Bobagem chupou seu dedo. A mudança do diretor do departamento de política internacional do gabinete do presidente está planejada há muitos meses, porque Gillert recebeu outra oferta e implorei a ele que ficasse até o final do ano. Não um expulsou Peter. Ele é um diplomata profissional e um chefe amado”, escreveu Kumoch no Twitter.