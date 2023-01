Mídia: OTAN quebrou promessa de reduzir envio de armas para a Ucrânia

pacote de assistência militar à Ucrânia, no valor de quase US$ 3 bilhões (cerca de R$ 16 bilhões). Em particular, o pacote inclui veículos de combate de infantaria Bradley, obuses autopropulsados, veículos blindados, projéteis para Himars MLRS, bem como outros meios e munições. O chanceler alemão, Olaf Scholz, e o presidente dos Estados Unidos , Joe Biden, concordaram em uma conversa por telefone na quinta-feira em enviar equipamento militar pesado para Kiev. A Alemanha anunciou sua disponibilidade para fornecer veículos de combate de infantaria Marder e sistemas de defesa aérea Patriot. O presidente francês, Emmanuel Macron, em conversa com Vladimir Zelensky, disse que Paris forneceria à Ucrânia veículos blindados ou tanques de rodas AMX-10RC.