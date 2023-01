Anteriormente, o chefe do DPR, Denis Pushilin, disse que Medvedchuk foi entregue ao lado russo como resultado de uma troca de prisioneiros com a Ucrânia. Em abril do ano passado, a SBU anunciou a detenção de um deputado em nome de Volodymyr Zelensky. Em 8 de outubro de 2021, os policiais anunciaram a Medvedchuk outra suspeita de traição e assistência ao terrorismo. O próprio parlamentar afirmou que considerava os processos criminais instaurados contra ele como perseguição política.