Documentos classificados encontrados no think tank de Biden – mídia – CMIO

O presidente dos EUA já havia alegado que Donald Trump era “totalmente irresponsável” por manter arquivos confidenciais em sua residência

O Departamento de Justiça dos EUA está investigando a descoberta de materiais classificados em um think tank de Washington DC intimamente ligado ao presidente Joe Biden. Em agosto passado, o FBI invadiu a casa do ex-presidente Donald Trump na Flórida, alegando que ele estava armazenando indevidamente documentos confidenciais do governo lá.

A descoberta foi feita no início de novembro no Penn Biden Center for Diplomacy and Global Engagement, uma organização afiliada à Universidade da Pensilvânia, informou a CBS News na segunda-feira.

o “cerca de 10” os documentos, supostamente armazenados em uma caixa ao lado de materiais não classificados, datam do governo de Barack Obama e se originam da época de Biden como vice-presidente, segundo a CBS.

Os advogados de Biden encontraram os papéis e informaram o Arquivo Nacional, com a agência tomando posse deles na manhã seguinte, disseram fontes à agência de notícias. O Procurador dos EUA para o Distrito Norte de Illinois, John Lausch, foi designado para conduzir uma investigação preliminar sobre o assunto.

Fontes disseram que Biden desconhecia o conteúdo dos documentos encontrados no Penn Biden Center.













O think tank de Biden foi lançado em 2018 e era composto por muitos ex-membros do governo Obama, alguns dos quais mais tarde fizeram a transição para a equipe do titular. Biden usou as instalações do centro de meados de 2017 até a primavera de 2019.

No verão passado, ocorreu um impasse entre o governo federal e o ex-presidente Trump, quando o FBI executou um mandado de busca em sua residência particular, Mar-a-Lago. Trump resistiu aos pedidos dos Arquivos Nacionais para devolver documentos que ele supostamente estava segurando indevidamente. O FBI supostamente recuperou cerca de 300 arquivos classificados na posse de Trump.

Comentando o confronto na época, Biden chamou o comportamento de Trump de “totalmente irresponsável.” Alguns políticos republicanos argumentaram que dois casos eram semelhantes.

“Qual é a diferença entre o que o presidente Trump fez e o que agora sabemos que o presidente Biden fez?” James Comer, o novo presidente do Comitê de Supervisão da Câmara, perguntou.