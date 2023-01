‘Morte a’ publica OK para o líder do Irã, disse Meta – CMIO

Conselho de Supervisão diz que postar slogans anti-Khamenei no Facebook não é discurso de ódio

Postagens desejando a morte do líder supremo iraniano Ali Khamenei são apropriadas no “contexto” da turbulência política em andamento e, portanto, não do discurso de ódio, a empresa de mídia social de Mark Zuckerberg, Meta, foi informada por seu corpo consultivo de censura.

Uma das plataformas da Meta, o Facebook, excluiu um cartoon que retratava Khamenei como opressora de mulheres. Em um balão de texto em farsi, o cartoon chamou a República Islâmica de a pior ditadura da história e desejou a morte do “governo islâmico anti-mulheres” e os seus “líder imundo Khamenei,” de acordo com o Conselho Fiscal.

Enquanto Meta inicialmente disse que o post violou sua política de “Violência e Incitação”, a decisão foi rapidamente revertida em razão da “noticiabilidade”, segundo a empresa.

A decisão do Conselho de Supervisão argumentou ainda que a linguagem do cargo era um discurso político legítimo.

“No contexto do cargo e da situação social, política e linguística mais ampla no Irã, ‘marg bar Khamenei’ deve ser entendido como ‘abaixo’. É um slogan retórico e político, não uma ameaça crível”, a placa escreveu.













O Irã tem lidado com distúrbios civis – desde manifestações de rua a assassinatos de policiais – desde setembro, quando relatos da mídia afirmaram que Mahsa Amini, de 22 anos, foi morta pela polícia por usar seu hijab de maneira inadequada. As autoridades iranianas culparam os governos ocidentais pela agitação, que buscam “mudança de regime” em Teerã.

Esta não é a primeira vez que a Meta relaxa “discurso de ódio” políticas em resposta aos acontecimentos mundiais. Em fevereiro de 2022, a plataforma disse que permitiria que usuários de vários países desejassem a morte na Rússia. “invasores” ou o presidente Vladimir Putin, como uma expressão legítima de “raiva” sobre o conflito na Ucrânia. Moscou citou isso como um dos fatores para eventualmente designar a Meta como uma organização extremista, afetando o acesso ao Facebook e Instagram na Rússia.

O Conselho de Supervisão foi criado em 2019, como uma forma de o gigante da mídia social de Zuckerberg terceirizar a moderação de conteúdo para “especialistas”. É nominalmente independente e consiste em 40 pessoas de todo o mundo.

Documentos tornados públicos nos últimos meses mostraram que o governo dos EUA, agências de inteligência e até agentes políticos influenciaram as empresas de mídia social a banir certas pessoas, ideias ou frases. O processo foi baseado em alegações espúrias de “Intromissão russa” nas eleições presidenciais americanas de 2016.