“De acordo com a liderança processual da promotoria distrital de Pechersk da cidade de Kyiv, uma suspeita foi relatada a um morador da capital que organizou um esquema para a legalização e movimentação de estrangeiros, bem como cidadãos da Ucrânia responsáveis ​​​​pelo serviço militar através da fronteira do estado da Ucrânia sob o disfarce de voluntários (parte 3 do artigo 332 do Código Penal da Ucrânia)”, diz o relatório. site do promotor.