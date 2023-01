Pesquisadores analisaram postagens do Twitter acusadas de ‘intromissão’ na derrota de Hillary Clinton para Donald Trump

Contas marcadas como “trolls russos” no Twitter não teve impacto nas eleições presidenciais de 2016 nos Estados Unidos, de acordo com um estudo publicado na segunda-feira na Nature Communications. Uma equipe de pesquisadores não conseguiu encontrar nenhuma evidência de que as interações com o conteúdo atribuído ao “Agência de Pesquisa na Internet” de alguma forma influenciou atitudes, padrões de votação ou divisões políticas.

Liderado pelo Centro de Mídia Social e Política da Universidade de Nova York, o estudo descobriu “nenhuma evidência de uma relação significativa entre a exposição à campanha de influência estrangeira russa e mudanças nas atitudes, polarização ou comportamento eleitoral.”

“Meu sentimento pessoal saindo disso é que isso foi exagerado”, Josh Tucker, um dos autores do estudo, disse ao Washington Post.

Os democratas culparam a derrota de Hillary Clinton para Donald Trump em 2016 “Intromissão russa” reivindicando os eleitores do IRA com precisão em estados indecisos com “desinformação” e acusando o WikiLeaks de trabalhar para o Kremlin depois que publicou seus e-mails internos.

Os pesquisadores aceitaram essas reivindicações pelo valor de face, alegando que o IRA “supostos esforços para minar a democracia dos EUA agora estão amplamente documentados” pela mídia, outros pesquisadores e o governo dos Estados Unidos, todos “consistente em sua avaliação dos objetivos potenciais” de tal campanha.













No entanto, eles não conseguiram encontrar nenhuma evidência estatística ou outra de que a exposição a tweets supostamente criados pelo IRA tivesse qualquer efeito na polarização da sociedade americana ou na mudança da preferência de voto de qualquer pessoa. A modelagem repetida mostrou a relação entre o número de “Russo” posts e votar em Trump foi “próximo de zero (e não estatisticamente significativo).”

Diante de um resultado que contradiz diretamente a posição amplamente aceita no establishment político dos EUA, os pesquisadores argumentaram que a campanha de influência russa ainda teve algum tipo de efeito, por “convencer os americanos de que sua campanha foi bem-sucedida.”

No entanto, foram os meios de comunicação e os partidários americanos que fizeram todo o trabalho de convencimento. As notas de rodapé dos pesquisadores dependem fortemente de reportagens da mídia. Eles também incluem o relatório do Comitê de Inteligência do Senado sobre “Intromissão russa” que contava com o conselho do New Knowledge, um grupo de operativos democratas que literalmente dirigia uma bandeira falsa “bot russo” operação durante a eleição especial do Senado de 2017 no Alabama. Uma das notas de rodapé, na verdade, cita um relatório da New Knowledge escrito em 2019 – depois que eles foram pegos e pouco antes de serem renomeados como Yonder.

Os documentos internos do Twitter, tornados públicos na semana passada pelo jornalista Matt Taibbi, também mostraram como os democratas nos comitês de inteligência da Câmara e do Senado trabalharam com os meios de comunicação para intimidar o Twitter, primeiro para encontrar contas que pudessem ser classificadas como “ligado à Rússia”, e depois aceitar a censura externa como norma.