Marinha dos EUA intercepta navio com 2.000 Kalashnikovs

“A Marinha dos EUA interceptou um navio de pesca no Golfo de Omã em 6 de janeiro e descobriu que ele estava contrabandeando 2.116 fuzis AK-47 enquanto passava por águas internacionais em uma rota marítima do Irã ao Iêmen. A tripulação do navio interceptado, que foi na rota, historicamente usada para transportar carga ilegal para os Houthis no Iêmen, incluíam seis cidadãos iemenitas”, disse o Comando Central da Marinha dos EUA em um comunicado.