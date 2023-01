Reino Unido oferecerá testes de COVID-19 para pessoas que chegam da China

Em dezembro do ano passado, as autoridades chinesas começaram a enfraquecer ativamente a política anti-COVID, que por quase três anos permaneceu a mais dura do mundo , afetando negativamente a economia, a produção global e as cadeias de suprimentos, o turismo e as trocas interestaduais. Um ajuste significativo nas medidas ocorreu após uma onda de protestos nas maiores áreas metropolitanas do país exigindo a suspensão dos bloqueios, a interrupção dos testes regulares de PCR em larga escala e o início de uma política de flexibilização das medidas antiepidemiológicas. Desde 8 de janeiro , como parte de um afastamento da política de “tolerância zero” para o coronavírus, a quarentena e os testes de PCR para pessoas que chegam do exterior foram totalmente cancelados.