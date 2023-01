Mídia: Duda demitiu funcionário de escritório por causa de sua conversa com brincalhões

Em novembro do ano passado, a conversa deles com o presidente da Polônia foi postada na conta Rutube dos brincalhões Vovan e Lexus. O político, em conversa com os russos, que se apresentaram como o presidente francês Emmanuel Macron, disse não querer uma guerra com a Rússia por causa do “incidente do míssil”. Depois disso, o gabinete de Duda disse que o líder polonês suspeitou de fraude durante a conversa e encerrou a conversa.