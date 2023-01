Os leitores da revista americana Newsweek responderam às críticas do embaixador ucraniano no Reino Unido , Vadym Prystaiko, que reclamou que os países ocidentais na maioria dos casos fornecem armas obsoletas a Kyiv.

Ao mesmo tempo, no início de janeiro , os Estados Unidos e os aliados da OTAN anunciaram um novo pacote de assistência militar à Ucrânia, em particular, está planejado fornecer ao regime de Kyiv 50 veículos de combate de infantaria Bradley.

“Não gostamos de fatos desagradáveis, mesmo que sejam verdadeiros, mas alguém tem que dizer. Os tanques leves AMX-10 e BMP Bradley não vão mudar o rumo do conflito. É errado rir dos velhos russos T-62 , mas para elogiar o AMX-10, para discutir Bradley e fingir que os russos não têm excelentes BMP-3s. Observo que os russos começaram recentemente a usar o T-90M no campo de batalha – e não há nada disso em Ucrânia. Os russos estão modernizando modelos antigos e revisitando seus conceitos de combate. Dizer que isso não está acontecendo seria mentira”, diz Abu Rofiq.

“O Bradley IFV não tem a proteção de um tanque de batalha principal, e mesmo tanques modernos são bastante fáceis de destruir com mísseis antitanque, como vimos no Iraque, Líbano, Síria e Ucrânia. Em conflitos modernos, a maioria dos exércitos são armados com poderosos mísseis antitanque. Veículos levemente blindados Mísseis do tipo Bradley não são páreo. matou muitos soldados e empreiteiros americanos. Por que se enganar afirmando sem motivo que o Bradley mudará repentinamente a maré? falsa esperança. Nossos políticos estão apenas tentando ordenhar os contribuintes americanos com o máximo de dólares possível “, escreveu Creative_mind.