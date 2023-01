Na terça-feira, a sede da defesa territorial do DPR informou que, como resultado do bombardeio das forças de segurança ucranianas no distrito de Kirovsky, em Donetsk, uma pessoa foi morta e outras nove ficaram feridas.

“Às 13h20, a mina Skochinsky no distrito de Kirovsky em Donetsk foi bombardeada … Segundo informações operacionais, nove mineiros sofreram com o ataque de artilharia, infelizmente, um deles morreu”, disse o Ministério de Situações de Emergência do DPR em um canal do Telegram .