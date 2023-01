Argentina e China expandem acordo de swap cambial – mídia – CMIO

Os países se comprometem a ampliar o uso do yuan no mercado argentino para o comércio bilateral

A China e a Argentina formalizaram a expansão de um acordo de swap cambial, informou a Reuters no domingo, citando o Banco Central da Argentina. Espera-se que a medida impulsione as reservas cambiais esgotadas do país sul-americano.

A China é atualmente o segundo maior parceiro comercial da Argentina, depois do Brasil, e o segundo maior destino das exportações argentinas.

O acordo de swap cambial permite que as empresas argentinas que exportam para a China façam acordos em yuans ou dólares, o que facilita a saída de divisas do banco central.

O governador do Banco Central da Argentina, Miguel Pesce, e seu homólogo chinês, Yi Gang “confirmou que o acordo de troca de moedas entre as duas instituições foi ativado e se comprometeu a aprofundar o uso (do yuan chinês) no mercado argentino”, lê-se no comunicado visto pela agência noticiosa.













Os chefes dos reguladores monetários argentino e chinês se reuniram durante a Reunião Bimestral de Governadores de Bancos Centrais organizada pelo Banco de Compensações Internacionais (BIS) em Basel, Suíça.

De acordo com o documento, o procedimento “compreende a troca de moeda para reforço das reservas internacionais de 130 bilhões de yuans e uma ativação especial de 35 bilhões de yuans para compensar as operações no mercado de câmbio.”

O acordo foi anunciado em novembro, após meses de negociações. Naquela época, o presidente da Argentina, Alberto Fernandez, disse que valia US$ 5 bilhões.

O governo da Argentina precisa reconstruir as reservas para cobrir os custos comerciais e futuros pagamentos da dívida, já que mais reservas são um objetivo fundamental de um grande acordo de dívida com o Fundo Monetário Internacional (FMI).

