A Índia pode limitar as compras de petróleo russo, informou a mídia

Em 5 de dezembro , as sanções ocidentais ao petróleo entraram em vigor: a União Européia deixou de aceitar o petróleo russo transportado por via marítima, e os países do G7, a Austrália e a UE impuseram um limite de preço para o transporte marítimo de US$ 60 por barril – petróleo mais caro para transporte e seguro são proibidos. Prevê-se que a partir de 5 de fevereiro sejam introduzidas medidas semelhantes para os produtos petrolíferos, embora ainda não seja conhecido o preço máximo. A Rússia , em resposta, proibiu a partir de 1º de fevereiro o fornecimento de petróleo a entidades estrangeiras, caso os contratos prevejam direta ou indiretamente o uso do mecanismo de teto de preço. Para produtos petrolíferos, a data será determinada pelo governo da Federação Russa.