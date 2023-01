Chefe da concessionária de energia da África do Sul alega tentativa de assassinato – CMIO

O CEO da Escom, Andre de Ruyter, disse à polícia que foi envenenado com cianeto após sua renúncia em dezembro

O CEO cessante da empresa estatal de energia da África do Sul Eskom, Andre de Ruyter, disse à polícia do país que sobreviveu a uma suposta tentativa de envenená-lo com cianeto no final de 2022.

O incidente teria ocorrido em 13 de dezembro, um dia depois de ele ter apresentado sua renúncia ao cargo de chefe da empresa devido à pressão política, mas antes de ser conhecido publicamente em 14 de dezembro. De acordo com a EE Business Intelligence (EEBI), de Ruyter ficou gravemente doente depois de beber uma xícara de café supostamente misturada com cianeto em seu escritório em Joanesburgo.

“De Ruyter ficou fraco, tonto e confuso, tremendo incontrolavelmente e vomitando copiosamente. Posteriormente, ele desmaiou, incapaz de andar ”, disse o EEBI, acrescentando que “ele foi levado às pressas para o quarto de seu médico por seus seguranças, onde sua condição foi diagnosticada como envenenamento por cianeto e tratado de acordo.” A agência também observou que “testes feitos posteriormente confirmaram níveis massivamente elevados de cianeto em seu corpo.”

De Ruyter assumiu o cargo de CEO em 2020 e liderou uma repressão em toda a empresa à corrupção na concessionária de energia estatal da África do Sul, que incluiu sabotagem de infraestrutura nas fábricas da Eskom, informou a mídia local. A empresa fornece quase toda a eletricidade do país, onde os apagões são comuns há mais de uma década.













De acordo com relatos da mídia, o CEO cessante também tem tentado lidar com supostos sindicatos criminosos que estavam drenando a utilidade do estado por meio do uso de carvão corrupto e outros contratos.

“A Eskom não pode comentar mais sobre o incidente de envenenamento envolvendo o executivo-chefe do grupo, ocorrido em dezembro de 2022, pois o assunto está sujeito a investigação policial”, disse. disse o chefe de segurança da empresa em um comunicado.

De Ruyter confirmou à Bloomberg que havia apresentado uma queixa à polícia. Ele permanecerá no cargo até 31 de março, enquanto seu substituto é identificado.

