A diplomacia de Pequim tem sido retratada como ‘agressiva’ e mesmo que seja apenas um mecanismo de defesa, a China quer se afastar dela

A China designou novamente Zhao Lijian, conhecido no mundo ocidental como o rosto da liderança assertiva de Pequim “lobo guerreiro” diplomacia, do cargo de porta-voz do Itamaraty.

As palavras “lobo guerreiro” (derivado de um filme de ação chinês) aparecem em praticamente todas as manchetes da mídia sobre a transferência, com a BBC, por exemplo, explicando o termo como um “abordagem confrontadora e combativa [in diplomacy]um forte contraste com a marca anteriormente contida da diplomacia chinesa.” Na prática, esta é uma descrição depreciativa e altamente tendenciosa dos esforços de Zhao e outros para defender a China contra os críticos.

Ao listar por que Zhao foi considerado controverso, a mídia geralmente menciona uma série de casos em que ele atacou os Estados Unidos ou a Austrália. Isso incluiu acusar Washington de ter fabricado o vírus em um laboratório (uma resposta a um ataque semelhante à China pelo senador americano Tom Cotton), postar uma versão artística de crimes de guerra australianos documentados contra crianças do Afeganistão e atacar os Estados Unidos por causa de suas desigualdades raciais. , que desencadeou uma resposta de Susan Rice.

Lendo muitos dos artigos sobre ele e “diplomacia do guerreiro lobo” em geral, você será levado a acreditar que Zhao é um provocador unilateral que passou seu tempo no posto do Ministério das Relações Exteriores trollando outros países sem sentido. Geralmente, há pouca menção sobre por que ele disse o que disse, a quem estava respondendo ou ao contexto político em que essas trocas ocorreram, deixando o leitor com a impressão de que seu “combatividade” tinha pouca razão por trás disso.













O rótulo “diplomacia do guerreiro lobo” tornou-se assim uma ferramenta descritiva conveniente, um conjunto de ideias e entendimentos compartilhados, que são usados ​​para apresentar as tentativas dos diplomatas chineses de defender seu país de ataques estrangeiros como altamente agressivas e irracionais. Os observadores reconhecem que a diplomacia da China havia sido mais contida antes, mas raramente é dada qualquer razão para a mudança, além das críticas gerais a Xi Jinping.

Ao invés de ser “agressivo,” “combativo” ou “coercitivo,“Chinês”diplomacia do guerreiro lobo” é um mecanismo de defesa. A mídia ocidental se recusa a investigar quais mudanças no mundo ao redor da China desencadearam isso. Em vez disso, eles usam generalizações para atacar e minar continuamente a imagem da China, projetando medo e criando contraste entre Pequim e o Ocidente. Muitos diplomatas e autoridades ocidentais difamaram a China repetidamente nos últimos anos, com poucas reservas. Ainda assim, sua retórica é considerada a norma por padrão, e a defesa de Pequim contra ela é retratada como irracional, agressiva, incivilizada, raivosa, obscurecendo assim dos olhos do público qualquer mérito lógico por trás do que os chineses estão dizendo.

Enquanto a China está sendo acusada de crimes graves, com imagens de Tiananmen nunca longe da memória pública, a postagem de Zhao de um meme sobre crimes de guerra australianos no Afeganistão foi condenada como obscena e desprezível. O contraste traçado é hipócrita e superficial como tal, portanto, mesmo as respostas retóricas de Pequim são erroneamente retratadas como um ato de agressão. O comportamento de Donald Trump e Mike Pompeo foi menos agressivo em essência? Os EUA foram autorizados a armar as teorias da conspiração para minar Pequim (como a conspiração do vazamento de laboratório), mas foi “desinformação” se Pequim posteriormente retaliasse.













Apesar disso, a transferência de Zhao Lijian para um departamento obscuro não deixa de ter significado político. Mesmo que possamos criticar o discurso de “diplomacia guerreiro lobo,” impressões importam. Zhao é visto como muito nacionalista e combativo, independentemente de como a mídia ocidental opte por retratá-lo. O fato de a China ter realinhado sua equipe diplomática recentemente, incluindo a promoção do muito conciliatório (e não combativo) Wang Yi, é um conjunto de sinais de que, além dos EUA, a China está tentando se reengajar diplomaticamente com o Ocidente. Isso sinaliza uma mudança na era altamente carregada de 2020-2022, a “Era Covid” quando as tensões com Pequim eram muito altas.

Portanto, embora o legado de Zhao seja deturpado, não se pode negar que sua reatribuição é um movimento político. A China, em última análise, não está feliz em ser definida por “diplomacia do guerreiro lobo. Com muitos aliados dos EUA insatisfeitos com Washington se beneficiando às suas custas e pedindo-lhes que cumpram sanções caras, especialmente quando se trata do conflito na Ucrânia e em sua guerra tecnológica contra a China, algumas nações começaram a se reaproximar de Pequim. Pequim finalmente vê que “cabeças mais frias devem prevalecer” e tentará conter os EUA por meio da diplomacia, não de um comportamento combativo, especialmente à medida que reabre novamente ao mundo e Washington se esforça para fazer tudo o que pode para aumentar as tensões.