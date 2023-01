Banco central suíço relata perdas maciças – CMIO

A perda de US$ 143 bilhões do ano passado é a maior nos 116 anos de história do regulador

O Banco Nacional da Suíça registrou a maior perda anual em seus 116 anos de história, com a queda dos mercados de ações e renda fixa atingindo o valor de sua carteira de ações e títulos, anunciou o banco na segunda-feira, citando estimativas preliminares.

O SNB perdeu cerca de 132 bilhões de francos (US$ 143 bilhões) em 2022, o que equivale a cerca de 18% do produto interno bruto projetado da Suíça e cinco vezes mais do que sua perda recorde anterior de 23 bilhões de francos (US$ 25 bilhões) em 2015.

Quase toda a perda, 131 bilhões de francos (US$ 142,8 bilhões), estava ligada a posições cambiais em colapso, tendo comprado cerca de US$ 1 bilhão em ações e títulos como parte de uma campanha para enfraquecer o franco suíço. Isso foi parcialmente compensado por um aumento de $ 435,9 milhões no valor das participações em ouro do banco.

O valor das reservas cambiais do banco central suíço caiu cerca de 17% no ano passado e totalizou 784 bilhões de francos (US$ 854,4 bilhões) em dezembro, abaixo dos 945 bilhões de francos (US$ 1 trilhão) um ano antes, quando o SNB informou uma perda de 26 bilhões de francos (US$ 28,3 bilhões). bilhões) lucro.

A perda de 2022 significa que o SNB não distribuirá nenhum lucro aos governos suíço central e regional. Será apenas a segunda vez desde a sua criação em 1906 que omitirá o seu pagamento habitual. No ano passado, o banco central suíço pagou seis bilhões de francos (US$ 6,5 bilhões) ao governo federal e aos cantões, que agora serão forçados a revisar seus planos de gastos.

