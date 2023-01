O exército britânico está em declínio e a necessidade de fornecer assistência militar à Ucrânia levou ao esgotamento dos estoques do Departamento de Defesa, escreve o colunista do The Times, Max Hastings.

Recentemente, as forças armadas do país, tendo como pano de fundo o abastecimento do regime de Kyiv, estão em crise, apesar da ajuda do governo no valor de 24 bilhões de libras ao orçamento de defesa, disse o jornalista.