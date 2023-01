Filmes de Hollywood podem ‘voltar’ aos cinemas russos – CMIO

A indústria cinematográfica do país sofreu um grande golpe depois que os cineastas ocidentais interromperam os lançamentos de filmes por causa do conflito na Ucrânia.

O parlamento russo está trabalhando em uma legislação que permitiria aos cinemas exibir filmes de Hollywood sem o consentimento dos detentores dos direitos autorais, em um movimento para vencer o boicote ao país por gigantes da produção de filmes ocidentais.

A legislação sobre o licenciamento compulsório de produtos de direitos autorais ocidentais permitiria que os cinemas exibissem novos sucessos de bilheteria de Hollywood, disse Anton Gorelkin, vice-chefe do comitê de política de informação da Duma Estatal, na segunda-feira.

A iniciativa legal, que vem sendo discutida há algum tempo, permitiria o uso de conteúdo digital como filmes, músicas e softwares sem a permissão dos detentores de direitos autorais de países que impuseram sanções à Rússia.

Em março, Disney, Warner Bros, Sony, Paramount e Universal Pictures prometeram manter os próximos filmes fora dos cinemas russos em resposta à operação militar do país na Ucrânia.

A decisão de retirar o conteúdo do mercado russo levou os cinemas a desenvolver um esquema que lhes permitisse contornar a proibição e compensar as perdas decorrentes dos lançamentos ocidentais cancelados. Isso envolveu o chamado “serviço de pré-exibição”, pelo qual os ingressos são vendidos para um filme, mas um sucesso de bilheteria de Hollywood é exibido gratuitamente.













“É hora de acabar com as disputas sobre o mecanismo de licenciamento compulsório de filmes de faroeste neste ano. De acordo com minhas informações, a legislação que permitirá aos cinemas exibir legalmente novos filmes estrangeiros está sendo discutida – e parar de usar a prática semilegal de ‘pré-exibição’”. Gorelkin escreveu em seu canal do Telegram.

Anteriormente, a Associação de Proprietários de Cinema da Rússia apoiou a iniciativa de introduzir o licenciamento compulsório de direitos autorais e direitos relacionados a filmes, software, livros e outros produtos digitais que se tornaram inacessíveis na Rússia.

Em 2022, a distribuição de filmes na Rússia sofreu uma queda entre 50% e 70% depois que os cineastas ocidentais interromperam os lançamentos nos cinemas. As perdas da indústria totalizaram cerca de 4,5 bilhões de rublos (US$ 64 milhões).

