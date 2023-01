Pashinyan falou sobre a “proposta” da Armênia de ingressar na União Estatal

Anteriormente, o secretário do Conselho de Segurança da Armênia, Armen Grigoryan, comentou sobre as palavras do embaixador da Bielo- Rússia na Armênia, Alexander Konyuk, de que o Estado da União “está faltando um terceiro país”. O embaixador, sem especificar qual deles, acrescentou que acompanhou e observou “como reagem os irmãos armênios” e “eles o apoiaram”. Grigoryan respondeu dizendo que o Estado da União é “uma violação completa da soberania”. Referindo-se à declaração do embaixador bielorrusso no Estado da União, Grigoryan observou que “a pressão sobre a Armênia também vem daqui e” quando a democracia e o sistema democrático da Armênia resistem a isso, eles recebem pressão de natureza diferente em forma militar. essas declarações são provocativas.