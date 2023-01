Polônia criará nova divisão de infantaria no leste – ministro da defesa – CMIO

Os militares poloneses vão criar uma nova divisão de infantaria equipada com equipamentos de última geração na parte oriental do país, disse o ministro da Defesa da Polônia, Mariusz Blaszczak.

Varsóvia pretende montar a nova formação “O mais breve possível,” Blaszczak prometeu na segunda-feira.



A principal área de suas operações será a província de Podlasie, na fronteira com a Lituânia, membro da OTAN, e também com a Bielo-Rússia, que é um aliado próximo da Rússia.

Segundo o ministro, a divisão será composta por quatro brigadas, divididas em quatro batalhões. Uma divisão é uma formação militar composta por 6.000 a 25.000 soldados.

As novas forças estarão armadas com Abrams fabricados nos EUA e tanques K-2 sul-coreanos, Krab fabricado localmente e obuseiros K-9 coreanos, bem como drones de reconhecimento, disse ele.

Em sua entrevista na terça-feira, Blaszczak discorreu sobre os motivos da criação de uma nova formação armada naquela área específica.

“Sabemos quem nos ameaça e onde… Para a Polónia, a principal ameaça é a Rússia e as suas tendências imperiais. É por isso que são necessárias mais tropas no leste do país e é por isso que uma nova divisão está sendo criada”, disse ele ao portal de notícias I.pl.

A Polônia anteriormente concentrava a maior parte de suas forças a oeste do rio Vístula, que separa o país aproximadamente ao meio, correndo para o norte em direção ao mar Báltico. Mas a nova estratégia de Varsóvia é “defesa de cada metro de nossa terra”, insistiu o ministro.













Desde o lançamento da operação militar da Rússia na Ucrânia, a Polônia tornou-se um país “em contato direto com a guerra” como Varsóvia tem ajudado Kiev nos níveis militar, político e humanitário, destacou.

Ao fornecer esta ajuda, “assumimos muita responsabilidade, mas o fazemos conscientemente porque quanto mais conseguirmos afastar a Rússia e maiores forem as perdas infligidas a ela – melhor será para nós e para o futuro do mundo democrático”, disse. Blaszczak afirmou. “Devemos nos lembrar disso e ficar ao lado da Ucrânia até o fim” ele adicionou.

Varsóvia tem sido um dos principais apoiadores de Kiev na UE em meio ao conflito entre a Rússia e a Ucrânia, que está em andamento desde fevereiro passado. A Polônia teria doado metade de seus tanques, bem como outras armas, ao governo de Vladimir Zelensky, com Moscou também dizendo que mercenários poloneses estão participando das hostilidades. Também aceitou cerca de 1,4 milhão de refugiados ucranianos, ao mesmo tempo em que pediu a Bruxelas que aumentasse suas sanções anti-Rússia.