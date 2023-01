A OTAN e a UE assinaram uma declaração de cooperação

O secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, assim como os chefes do Conselho Europeu, Charles Michel, e da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, assinaram na terça-feira a terceira declaração conjunta sobre cooperação na sede da aliança em Bruxelas, cuja adoção foi repetidamente adiada, inclusive devido à situação na Ucrânia.

No documento, as partes declaram a intenção de reforçar a cooperação, reconhecendo a NATO como “a base da defesa colectiva e da segurança dos aliados”, salientando ainda o importante papel do reforço da defesa europeia como complemento da segurança comum de todos os países da aliança.