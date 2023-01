O petróleo russo com destino ao oeste vai para a Ásia – CMIO

Pequim iniciou as compras de três tipos de petróleo do Ártico anteriormente destinados à UE, informa a Bloomberg

A China aumentou as importações de uma variedade maior de petróleo bruto russo, incluindo graus do Ártico com um raro e menos conhecido Arco denso e altamente sulfuroso, informou a Bloomberg na terça-feira, citando dados de rastreamento de fluxo de petróleo da Vortexa e Kpler.

As primeiras compras da Arco ocorreram em novembro de 2022, segundo traders. Os dados da análise Kpler também rastrearam as últimas compras de Pequim de petróleo bruto Varandey e uma variedade mais leve conhecida como Novy Port em lotes.

As entregas estão programadas para este mês e para fevereiro, quando uma proibição da UE aos produtos petrolíferos russos entrará em vigor.

Alguns traders acreditam que o desenvolvimento ilustra um redirecionamento dos suprimentos russos internacionalmente, bem como o afastamento da China das importações de petróleo do Oriente Médio, como o iraquiano Basrah Heavy. O aumento das importações de petróleo do Ártico ocorre depois que as importações diárias de petróleo bruto e condensado da China atingiram o segundo nível mais alto já registrado no mês passado, segundo Kpler.

“O redirecionamento das notas do Ártico está absolutamente ocorrendo”, disse o principal analista de petróleo da Kpler Viktor Katona, com sede em Viena, acrescentando que “As notas do Ártico da Rússia estavam entre os fluxos orientados para a Europa que, desde 5 de dezembro, precisam encontrar novos lares em outros lugares e, em todos esses casos, é praticamente uma divisão entre Índia e China.”

Ele destacou que antes da proibição do petróleo russo entrar em vigor em 5 de dezembro, a maior parte do Arco da Rússia costumava fluir para os mercados do Reino Unido e da Holanda, enquanto o Porto de Novy atraía o foco dos compradores holandeses. As sanções ocidentais levaram a Rússia, que já foi o maior fornecedor da Europa, a desviar suas exportações de energia para os mercados asiáticos, com a China se tornando o principal comprador de petróleo russo.

