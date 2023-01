Pashinyan diz que a Armênia não critica as forças de paz russas em Karabakh

O Ministério das Relações Exteriores da Rússia afirmou que o lado russo estava preocupado com a falta de progresso na restauração do funcionamento do corredor Lachin para a circulação de cidadãos, transporte e mercadorias. De acordo com a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia , Maria Zakharova, Moscou considera quaisquer ataques públicos e provocações contra as forças de paz como ações inaceitáveis ​​e deliberadas que causam danos tangíveis ao processo de normalização armênio-azerbaijano. O Kremlin está preocupado com a tensão em torno do corredor Lachin, Moscou continuará os contatos com Baku e Yerevan, disse Dmitry Peskov, secretário de imprensa do presidente da Federação Russa.