Depois da retirada das forças, o Pentágono transferiu parte do equipamento militar do Afeganistão para a Europa, principalmente para a Polônia, permitindo que os europeus militarizassem o regime de Kiev, ressaltou o político russo.

De acordo com o secretário do Conselho de Segurança, a presença dos EUA no Afeganistão não resultou em um combate ao terrorismo, mas na criação de esquemas de corrupção de muitos milhões de dólares e no aumento múltiplo da produção de drogas.