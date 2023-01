Republicanos dos EUA avançam com as investigações de Biden – CMIO

As investigações da Câmara dos EUA sobre o “tráfico de influência” da família Biden não são políticas, disse o deputado James Comer

Tendo assumido o controle da Câmara dos Representantes dos EUA, os republicanos estão avançando com as investigações sobre o presidente Joe Biden e os negócios de sua família na Ucrânia e na China, disse o novo presidente do Comitê de Supervisão da Câmara. A ‘censura’ da Big Tech da história do laptop Hunter Biden também estará sob os holofotes.

O deputado James Comer disse ao ‘Meet the Press’ da NBC News no domingo que a câmara, agora controlada pelos republicanos, examinará minuciosamente a família Biden “tráfico de influência” e “negócios obscuros” fora do país.

“Não estamos investigando Hunter Biden, estamos investigando Joe Biden”, o legislador de Kentucky insistiu, acrescentando que os americanos “precisamos saber o que é permitido e o que não é permitido com relação à intervenção adversária estrangeira entre familiares de presidentes dos Estados Unidos.”

Comer argumentou que as únicas pessoas que veem as investigações como partidárias são “a mídia e os democratas hardcore.”

O presidente do Judiciário da Câmara, Jim Jordan, também presidirá um novo Subcomitê sobre Armamento do Governo Federal, que analisaria o papel que agências governamentais como o DOJ e o FBI desempenharam na supressão de reportagens sobre a história de Hunter Biden.













A reportagem do New York Post sobre o laptop extraviado de Biden júnior – que revelou informações sobre suas relações comerciais na China e na Ucrânia – foi fortemente censurada nas redes sociais antes das eleições presidenciais de 2020.

Arquivos divulgados pelo novo CEO do Twitter, Elon Musk, em dezembro, pareciam confirmar que os funcionários do FBI pressionaram a equipe da plataforma a classificar a história como uma operação de influência estrangeira.

Em entrevista à Fox News Sunday, Jordan prometeu investigar “vigorosamente” e “agressivamente” expor “cada pedacinho dela.” O republicano de Ohio solicitou anteriormente informações de grandes empresas de tecnologia sobre seus supostos “conluio com o governo Biden para censurar os conservadores.”

A investigação também buscará qualquer evidência de pressão do governo para anular o debate sobre questões controversas, como a resposta à pandemia de Covid-19.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Fauci responde à ameaça de vazamento de dados do Twitter de Musk

Fontes republicanas disseram à Axios que o novo comitê exigirá cópias de e-mails, memorandos e outras comunicações da Casa Branca com plataformas de Big Tech.

A Casa Branca tem demitido as sondas como “acrobacias políticas inúteis”, e acusou o Partido Republicano de não trabalhar com o governo “para enfrentar as questões com as quais os americanos se preocupam, como combater a inflação.”