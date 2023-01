Banco central da Suíça registra maior queda em 116 anos de história

Isso representa a maior perda do banco ao longo de 116 anos de história, equivalendo a cerca de 18% do Produto Interno Bruto (PIB) da Suécia no valor de 744,5 bilhões de francos suíços (R$ 4,3 trilhões). Sua maior perda anterior foi registrada em 2015 e foi avaliada em 23 bilhões de francos suíços (R$ 132 bilhões).