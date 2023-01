Trump provoca Biden que o FBI deveria invadir a Casa Branca – CMIO

O ex-presidente reagiu à notícia de que materiais classificados foram encontrados em um think tank ligado a Biden

O ex-presidente dos EUA, Donald Trump, cuja casa foi invadida pelo FBI no ano passado por causa de um estoque de documentos confidenciais, instou a agência a ir atrás de seu sucessor, Joe Biden. Trump citou notícias de que documentos classificados foram encontrados em um think tank vinculado a Biden.

“Quando o FBI vai invadir as muitas casas de Joe Biden, talvez até a Casa Branca? Esses documentos definitivamente não foram desclassificados ”, Trump disse em um post em sua plataforma Truth Social, com link para um artigo da CBS News que divulgou a história.

De acordo com o jornal, o Departamento de Justiça dos EUA está conduzindo uma investigação preliminar sobre como “cerca de 10” documentos confidenciais originários do escritório de Joe Biden durante seu tempo como vice-presidente dos EUA acabaram em uma caixa no Penn Biden Center for Diplomacy and Global Engagement. O think tank está sediado em Washington, DC e recebeu o nome do presidente em exercício. Os documentos teriam sido encontrados pelos advogados de Biden no início de novembro, com o Arquivo Nacional tomando posse deles logo depois.

O FBI invadiu o clube e a residência de Trump em Mar-a-Lago em agosto em busca de materiais classificados, que ele se recusou a entregar aos Arquivos Nacionais após deixar o cargo. Cerca de 300 documentos, alguns deles relacionados a questões nucleares, teriam sido apreendidos pela agência.

O presidente Biden chamou a manipulação de documentos secretos por Trump "totalmente irresponsável".













Trump está atualmente sob investigação do recém-nomeado procurador especial Jack Smith por supostamente violar a Lei de Registros Presidenciais. Ele negou qualquer irregularidade e alegou que o FBI e o DoJ estavam envolvidos em um “caça às bruxas” contra ele.

Donald Trump Jr. reagiu às últimas notícias no Twitter, prevendo que “nada vai acontecer” após a descoberta dos arquivos confidenciais de Biden, apesar de todas as críticas dirigidas anteriormente ao pai.

A CBS News observou que o manuseio incorreto de materiais classificados não leva necessariamente a um processo criminal, citando o caso da ex-secretária de Estado Hillary Clinton, que manteve documentos secretos em seu servidor de e-mail privado mesmo depois de deixar o cargo.