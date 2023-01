Missão espacial ‘histórica’ do Reino Unido termina em fiasco – CMIO

Uma “anomalia” impediu o foguete da Virgin Orbit de levar satélites ao espaço

A primeira tentativa de lançamento orbital do solo do Reino Unido feita pela empresa Virgin Orbit terminou em fracasso na segunda-feira devido a um problema técnico, apesar do progresso inicial. O motivo exato do mau funcionamento não ficou imediatamente claro.

O jato Boeing 747 modificado da empresa, apelidado de ‘Cosmic Girl’, decolou com sucesso do aeroporto de Newquay, no condado inglês de Cornwall, lançando posteriormente um foguete carregando nove satélites que deveriam estar posicionados a uma altitude de cerca de 500 km.

À medida que o voo prosseguia, a Virgin Orbit twittou que o foguete chamado LauncherOne e sua carga atingiram a órbita com sucesso. No entanto, mais tarde descobriu-se que não foi isso que aconteceu.

De acordo com um comunicado divulgado pela Virgin Orbit na terça-feira, os estágios iniciais do “histórico” o esforço ocorreu sem problemas. O foguete tornou-se hipersônico e alcançou o espaço, passando por uma separação de estágio bem-sucedida. “No entanto, em algum momento durante o disparo do motor do segundo estágio do foguete… o sistema apresentou uma anomalia, encerrando a missão prematuramente”, disse. disse.













A empresa também disse que removeu o tweet sobre o foguete atingindo a órbita. Enquanto isso, a aeronave ‘Cosmic Girl’ e sua tripulação retornaram com segurança ao solo após o lançamento.

Matt Archer, diretor de voos espaciais comerciais da Agência Espacial do Reino Unido, disse estar desapontado com a falha, acrescentando que as autoridades e a empresa investigariam a causa da anomalia técnica.

“Não sabemos o que causou a anomalia, mas conseguimos um lançamento” ele disse. “O espaço é difícil. Sabíamos que isso corria o risco de falhar ”, ele adicionou.

Ele também confirmou que o foguete e os satélites foram perdidos, assegurando ao público que a trajetória do objeto sugere que ele não representa nenhum perigo para as pessoas abaixo.

A missão deveria ser o primeiro lançamento de satélites comerciais da Europa Ocidental para a Virgin Orbit, que é uma subsidiária do Virgin Group de Richard Branson. Em 2020, o primeiro lançamento da empresa usando o LauncherOne acabou fracassando, mas posteriormente a Virgin Orbit realizou várias missões bem-sucedidas em solo americano, entregando satélites à órbita da Terra.