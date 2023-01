Navio preso no Canal de Suez voltou a flutuar — CMIO

O acidente ocorre menos de dois anos depois que o navio porta-contêineres Ever Given bloqueou a hidrovia vital por quase uma semana.

Um navio porta-contêineres que encalhou no Canal de Suez na manhã de segunda-feira voltou a flutuar, informou a agência marítima de Leth, acrescentando que o tráfego na movimentada rota marítima não foi afetado.

A Leth, que presta serviços a navios que passam pela hidrovia vital que liga a Europa e a Ásia, disse que os rebocadores conseguiram colocar o MV Glory, que navega sob a bandeira das Ilhas Marshall, à tona.

“GLORY foi reflutuado pelos rebocadores da Autoridade do Canal de Suez,” a operadora escreveu em sua conta no Twitter. “21 embarcações indo para o sul iniciarão/retomarão seus trânsitos. Apenas pequenos atrasos são esperados.”

O acidente ocorreu menos de dois anos depois que a rota comercial crucial foi bloqueada por seis dias por um dos maiores navios porta-contêineres do mundo, o Ever Given. O incidente deixou centenas de navios presos e, segundo relatos, atrapalhou US$ 9 bilhões do comércio global para cada dia de paralisação.

O MV Glory, com 225 metros de comprimento, tem uma tonelagem de porte bruto de 162.804 toneladas. A tonelagem do Ever Given de 400 metros de comprimento era de cerca de 181.097 toneladas, o que significa que, se totalmente carregado, o MV Glory é cerca de 89% mais pesado que o navio gigante que bloqueou a rota marítima em março de 2021.

Naquela época, o Ever Given ficou preso longitudinalmente ao longo da hidrovia, enquanto o MV Glory encalhou ao se juntar a um comboio para o sul perto de Alaqantarah, de acordo com Leth.

