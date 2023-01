Suécia relança recrutamento civil no âmbito do programa de reforço militar

O governo sueco está tomando medidas para reintroduzir o recrutamento de civis para seus serviços de emergência no âmbito de um programa de reforço militar do país em meio ao pedido de ingresso na OTAN.

O primeiro-ministro da Suécia, Ulf Kristersson, afirmou que o serviço civil iniciará as preparações já nesta semana.

O ministro da Defesa Civil, Carl-Oskar Bohlin, disse que o esquema vai se concentrar no envio de civis adequadamente treinados para serviços municipais de resgate e no reforço das capacidades de atuação em situações de emergência ou durante um possível ataque.

Embora não esteja absolutamente claro quantos civis a nova iniciativa vai abranger, a mídia local supõe que até 3 mil pessoas poderiam ser convocadas durante a fase inicial do plano, o que faz lembrar medidas similares tomadas pela Suécia na área de segurança do período da Guerra Fria .

A medida segue em meio a outras iniciativas de defesa, tais como a decisão de aumentar os gastos militares para 2% do PIB .

Durante a Guerra Fria, os gastos da Suécia com defesa atingiram um pico de 4% do PIB (1963). No entanto, após a dissolução da União Soviética, a percentagem caiu gradualmente para um mínimo de 1% (em 2017 e 2018). Além disso, a Suécia pretende praticamente dobrar o número de recrutas militares para 10 mil até 2030.