“O projeto de orçamento americano para 2023 é a melhor evidência dos planos de Washington de desencadear novas guerras em detrimento do bem-estar de seus próprios cidadãos. Do total planejado de gastos do governo federal de US$ 1,7 trilhão, metade é alocada para defesa – mais de $ 850 bilhões”, disse Patrushev em um comunicado. entrevista “Argumentos e fatos”.