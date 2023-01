Vários governos em todo o mundo cooptaram o rastreamento digital para uso pela polícia e serviços de inteligência

Novas revelações mostram que a pandemia de Covid permitiu que os governos e a Big Tech expandissem o complexo industrial de vigilância que aumenta o controle do estado sobre o pensamento e o movimento.

Um lote recente de documentos internos do Twitter divulgados por Elon Musk via jornalista David Zweig na própria plataforma revela que uma das primeiras reuniões que o governo Biden solicitou com executivos do Twitter foi sobre o tema das vacinas contra a Covid e contas específicas de alto perfil que se desviaram da narrativa oficial.

“O Twitter suprimiu opiniões – muitas de médicos e especialistas científicos – que conflitavam com as posições oficiais da Casa Branca. Como resultado, desapareceram descobertas e perguntas legítimas que teriam expandido o debate público”, Zweig escrevi.

Ele adicionado que “com a Covid, esse viés se voltou fortemente para os dogmas do establishment”, e citou exemplos de vários especialistas, incluindo epidemiologistas proeminentes, cujas opiniões foram censuradas por serem qualificadas pelos não cientistas do Twitter como Covid “desinformação”.

Também aprendemos com lançamentos anteriores de arquivos do Twitter aprovados por Musk sobre o relacionamento íntimo entre funcionários do governo – incluindo aqueles que trabalham para o Pentágono, CIA e FBI – e grandes meios de comunicação sociais dos EUA como o Twitter, que rotineiramente cooperavam em várias prioridades do governo e agendas que vão desde o enquadramento de guerras estrangeiras até a promoção de certas narrativas sobre concorrentes geopolíticos (como a Rússia) sob o pretexto de lutar “desinformação.” Tudo isso em um país ostensivamente democrático que supostamente valoriza a liberdade de expressão e o debate.

É só agora, quando a maioria dos ocidentais é atacada, que os tabus sobre informações científicas sobre a verdadeira eficácia das vacinas (particularmente em novas variantes), efeitos colaterais e riscos associados (como miocardite) e o alto valor protetor da imunidade pós-infecção , estão sendo afrouxados e não mais suprimidos ou vilipendiados rotineiramente como notícias falsas perigosas.













Assim como fazem com a propaganda de guerra, o governo dos EUA e seus aliados ocidentais fizeram de tudo para fabricar consentimento e usaram as mesmas plataformas de Big Tech que já foram a grande esperança daqueles que buscam se libertar da mídia corporativa mais controlada. . E os porteiros dessas plataformas, como os do Twitter, estavam ansiosos demais para obedecer. Sob o pretexto de combater a desinformação, os cidadãos acabaram aplaudindo a censura e descendo em turbas de linchamento contra aqueles designados como a ameaça atual às virtuosas normas sociais ocidentais – sejam eles “russos” ou “anti-vacinas.”

Do rastreamento da Covid à vigilância em massa

E não é só isso que a pandemia tem em comum com outras crises exploradas descaradamente pelos governos. Um novo relatório da Associated Press descobriu que a pandemia permitiu a expansão da vigilância global, com a polícia em vários países usando “tecnologias e dados para interromper as viagens de ativistas e pessoas comuns, assediar comunidades marginalizadas e vincular as informações de saúde das pessoas a outras ferramentas de vigilância e aplicação da lei. Em alguns casos, os dados foram compartilhados com agências de espionagem.”

De acordo com a investigação da AP, a agência de segurança interna de Israel, Shin Bet, usou a tecnologia de rastreamento de contatos para rastrear pessoas localizadas perto de uma zona de agitação, enviando-lhes mensagens ameaçadoras mesmo que não estivessem envolvidas.

O sistema de código QR de saúde da China, gerenciado por três níveis separados de governo, exige que os passes Covid pisquem em verde para pegar um avião ou trem, mas aqueles a caminho de protestos inexplicavelmente e rotineiramente descobrem que seus passes ficam vermelhos.

Autoridades na Índia supostamente usaram o mandato da máscara Covid como pretexto para escanear rostos com dispositivos portáteis usando software de reconhecimento facial, que pode ser adicionado ou comparado a um banco de dados preexistente de criminosos.

Os vigilantes dos serviços de inteligência da Austrália divulgaram em novembro de 2020 que o aplicativo de rastreamento de contatos Covid do país foi usado pelos espiões para coletar dados sobre os cidadãos – “incidentalmente” – embora tenha sido considerado praticamente inútil para descobrir casos não identificados da Covid. Mas a polícia australiana desde então usou os dados de check-in do aplicativo Covid como uma ferramenta investigativa, de acordo com a AP.

O governo dos EUA usou a empresa de dados ligada à CIA, Palantir Technologies, para “alimentar o sistema operacional digital para a resposta de saúde pública dos EUA à pandemia”, de acordo com um comunicado de imprensa de fevereiro de 2022 da empresa, que recebeu vários contratos no valor de dezenas de milhões de dólares em meio à crise.













Lembra quando a guerra global contra o terror assustou tanto as pessoas que as democracias ocidentais lideradas pelos EUA, com pouca resistência, criaram um panóptico de vigilância global sob o pretexto de manter todos seguros? Bem, o medo da Covid tem sido usado por governos de todo o mundo para expandir suas redes de vigilância – o tempo todo dizendo a seus cidadãos que isso está sendo feito para mantê-los protegidos contra um vírus.

Não é como se ninguém previsse que isso aconteceria. “Você realmente acredita que quando a primeira onda, esta segunda onda, a 16ª onda do coronavírus for uma memória há muito esquecida, essas capacidades não serão mantidas? Que esses conjuntos de dados não serão mantidos? Não importa como está sendo usado, o que está sendo construído é a arquitetura da opressão”, alertou o denunciante da NSA, Edward Snowden, em uma entrevista em abril de 2020. “Poderíamos ter uma epidemia paralela de medidas autoritárias e repressivas seguindo de perto, senão logo após uma epidemia de saúde”, disse. disse o Relator Especial das Nações Unidas sobre a promoção e proteção do direito à liberdade de opinião e expressão em abril de 2020, ao se referir à Covid como um “patógeno da repressão”. “A sociedade civil pode esperar que os governos justifiquem o uso da vigilância digital além da pandemia como um meio de proteger a segurança nacional, implementar prioridades de governança e servir a futuros interesses de saúde pública”, disse. o Cargenie Endowment for International Peace alertou em outubro de 2021.

Apenas alguns dias atrás, o Dr. Anthony Fauci, que acabou de se aposentar como Diretor do Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas dos EUA e principal consultor médico do presidente Joe Biden, lamentou que “estamos vivendo em uma era progressivamente anticientífica.” Mas se ele está tentando colocar a culpa pelo golpe que a ciência levou como resultado, então ele deveria fazer um exame de consciência junto com seus colegas do governo que escolheram a manipulação e o controle da informação sobre a discussão e o debate científico aberto. E onde estão as demandas para que a vigilância em massa relacionada à Covid seja imediatamente desmantelada? Não deve ser apenas esquecido para que possa permanecer por aí para ser explorado ou aprimorado durante a próxima grande crise autoritária do governo. Ele precisa ir.