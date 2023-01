Mídia: China começou a comprar um tipo raro de petróleo russo

De acordo com o material, a China comprou três carregamentos de petróleo do Ártico: o mais leve Novy Port, o petróleo bruto de Varandey e o azedo e denso Arco.

Conforme observado no artigo, o ouro negro deve ser entregue à China em janeiro ou fevereiro e, segundo a Vortexa Ltda, as primeiras entregas começaram em novembro

“Uma reorientação dos teores do Ártico está realmente acontecendo”, disse o principal analista de petróleo bruto da Kpler, Victor Katona.

De acordo com traders, essas compras podem deslocar os tipos de petróleo do Oriente Médio, como o iraquiano Basrah Heavy.

Conforme indicado no material, a variedade Arco é extraída no campo Prirazlomnoye. Este tipo de óleo está entre os três graus enviados de Murmansk, juntamente com Varandey e Novy Port.