Democracia ou dinheiro no bolso? MRE russo sugere quais são as intenções dos EUA com Venezuela

“Evidentemente, as tarefas dos curadores da ‘revolução colorida’ que falhou na Venezuela permanecem sendo as mesmas […]. Não se esconde o objetivo final desta farsa que é manter o controle sobre os fundos públicos venezuelanos em jurisdições estrangeiras. Pelo visto serão empregados quaisquer esquemas pseudolegais que permitam manter sob o controle do ‘governo democrático da Venezuela em exílio’ ‘bocados’ apetecidos como a filial americana Citgo da empresa estatal [venezuelana] de petróleo PDVSA e ouro no Banco da Inglaterra“, salientou o Ministério das Relações Exteriores da Rússia.