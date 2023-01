Os veículos de combate Stryker são supostamente destinados a ajudar a Ucrânia a repelir a ofensiva de primavera da Rússia

O Departamento de Defesa dos EUA está contemplando a entrega de veículos blindados de combate Stryker para a Ucrânia como parte de um novo pacote de assistência de segurança, informou o Politico na segunda-feira, citando fontes.

De acordo com um funcionário não identificado do Pentágono entrevistado pelo veículo, os EUA ainda não anunciaram uma decisão final sobre o assunto, pois os veículos podem ser incluídos em um dos próximos lotes de ajuda militar. Washington também pode anunciar oficialmente o próximo pacote, com ou sem Strykers, no final da próxima semana, disse a fonte do Politico.

Espera-se que os Strykers ajudem a Ucrânia a combater uma antecipada ofensiva russa na primavera, diz o relatório. Os veículos blindados de oito rodas oferecem alta mobilidade off-road e estabelecem um equilíbrio entre um tanque e um veículo blindado.

“Os ucranianos precisam de veículos blindados e, com falta de outros países que os fornecem, é o que temos em estoque”, um funcionário do Pentágono disse ao Politico. “Não tão bom quanto um Bradley para uma luta de tanques, mas bom para proteger a infantaria e se aproximar de uma luta.”













Os veículos Stryker, que vêm em diferentes variantes e são construídos para o Exército dos EUA pela General Dynamics Land Systems, estão em serviço desde 2002 e estiveram em ação no Iraque. Cada unidade geralmente inclui uma metralhadora calibre .50.

O plano de entrega relatado do Stryker vem após o anúncio da semana passada dos EUA de um novo pacote de ajuda para a Ucrânia, que inclui 50 veículos de combate de infantaria Bradley, anunciado pelo Pentágono como “assassinos de tanques”. A Alemanha e a França também intensificaram a ajuda letal à Ucrânia, com Paris concordando em enviar vários veículos de combate blindados AMX-10 antigos e Berlim anunciando remessas futuras de 40 veículos Marder semelhantes.

Moscou alertou repetidamente o Ocidente de que “bombeando” A Ucrânia com armas apenas prolongará o conflito. Na quinta-feira, comentando a decisão de Washington de apoiar Kiev com Bradleys, Anatoly Antonov, embaixador da Rússia nos EUA, acusou o país de buscar uma “curso perigoso”.

“Qualquer conversa sobre uma ‘natureza defensiva’ das armas fornecidas à Ucrânia há muito se tornou absurda”, disse. ele observou, acrescentando que os carregamentos de armas ocidentais apenas encorajam os ucranianos a matar civis nas repúblicas russas de Donbass, bem como nas regiões de Zaporozhye e Kherson.