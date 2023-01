Demanda por petróleo aumentará este ano – trader – CMIO

Um número crescente de usinas de energia mudará do gás para o petróleo, diz Pierre Andurand

A demanda global por petróleo pode aumentar acentuadamente em 2023 se o mundo eliminar as restrições e bloqueios do Covid-19, diz o lendário gerente de fundos de hedge da Andurand Capital Management, Pierre Andurand.

Segundo o investidor, a demanda por petróleo pode aumentar em cerca de 4 milhões de barris, ou 4%, este ano.

“O que uma reabertura total da China significaria para o crescimento da demanda mundial de petróleo? Se a demanda voltar à tendência em 2023, isso significaria um crescimento de demanda de 4,6 milhões de barris por dia em relação a 2022, muito acima das expectativas da maioria dos analistas de 1-2 mbd … No geral, o potencial para ver um aumento na demanda de petróleo de 3-4% em algum momento de 2023 está lá, supondo que o mundo reabra totalmente ”, afirmou Andurand. Ele acrescentou que espera que muitas usinas mudem de gás natural para petróleo este ano, o que também levaria a um aumento no consumo de petróleo.

Andurand observou, no entanto, que o aumento projetado na demanda por petróleo seria limitado pela crescente popularidade dos veículos elétricos, já que os EVs reduzem o consumo de combustível em cerca de 600.000 barris por dia.

A operação militar da Rússia na Ucrânia, que levou a sanções ocidentais sem precedentes contra Moscou, “poderia impactar a demanda global em até 300.000 barris por dia”, ele disse.













Outros fatores que podem afetar a demanda por petróleo são mudanças nos hábitos de consumo, por exemplo, pessoas que optam por trabalhar em casa ou reduzir viagens de negócios. No entanto, o impacto dessas tendências na demanda geral será “marginal,” Segundo Andurand.

Os preços globais do petróleo voltaram a crescer brevemente em dezembro, quando a China relaxou suas medidas contra a Covid-19, mas caíram novamente devido a preocupações de que o relaxamento da política pudesse causar um novo surto.

Andurand está entre os gestores de fundos que lucraram com as apostas de que as interrupções na cadeia de suprimentos e a crise na Ucrânia causariam preços mais altos do petróleo e de outras commodities. Seu principal fundo de commodities subiu cerca de 50% no ano passado.

