Legisladores dos EUA querem que Bolsonaro seja deportado – CMIO

Democratas do Congresso compararam o ex-presidente brasileiro a Donald Trump e o acusaram de incitar distúrbios violentos em casa

Membros democratas do Congresso instaram as autoridades dos EUA a extraditar o ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro para seu país natal, depois que seus apoiadores invadiram prédios do governo na capital, Brasília, no domingo.

Bolsonaro estaria morando perto de Orlando, Flórida, desde dezembro, quando fugiu do Brasil e se recusou a participar da cerimônia de entrega da faixa presidencial ao seu sucessor, Luiz Inácio Lula da Silva.

Falando a Jim Acosta, da CNN, o democrata texano Joaquin Castro pediu à Casa Branca e às autoridades locais da Flórida que considerem o envio do “perigoso” Bolsonaro de volta ao Brasil.

Bolsonaro “deveria ser extraditado para o Brasil”, Castro disse à CNN, descrevendo-o como um autoritário que usou o “[Donald] Manual de Trump” inspirar “terroristas domésticos para tentar assumir o governo.”

Sua mensagem vem depois que milhares de apoiadores de Bolsonaro marcharam pela capital brasileira no domingo, alegando que as eleições presidenciais de outubro estavam comprometidas. Os manifestantes, que insistiam em que houve uma série de irregularidades na votação da eleição, acabaram invadindo o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto, levando a violentos confrontos com a polícia.

Bolsonaro negou repetidamente qualquer envolvimento nos distúrbios, insistindo que ele apenas apóia manifestações pacíficas, que são “parte da democracia”.

Há dois anos nosso Capitólio foi atacado por fanáticos, agora estamos vendo isso acontecer no Brasil. Solidariedade com Lula e com o povo brasileiro. As democracias de todo o mundo devem se unir para condenar este ataque à democracia. Bolsonaro não deveria se refugiar na Flórida. — Ilhan Omar (@IlhanMN) 8 de janeiro de 2023

O recém-empossado presidente brasileiro Lula da Silva se referiu repetidamente a seu antecessor como um “genocida”, enquanto o governo Joe Biden e outras autoridades americanas o compararam ao ex-presidente americano Donald Trump.

"Ele basicamente usou o manual de Trump para inspirar terroristas domésticos a tentar assumir o governo", disse. Casto disse à CNN, alegando que os protestos de domingo eram uma reminiscência dos distúrbios de 6 de janeiro no Capitólio em 2020.













A representante de Nova York, Alexandria Ocasio-Cortez, também opinou, escrevendo no Twitter que os protestos no Brasil foram os mesmos que os “movimentos fascistas” supostamente orquestrado por Trump quando ele se recusou a conceder a eleição a Biden.

Opiniões semelhantes também foram expressas pelos representantes Mark Takano, da Califórnia, e Ilhan Omar, de Minnesota. “ataque” sobre a democracia.

O presidente Lula, que estava em São Paulo, foi obrigado a decretar estado de emergência no Distrito Federal de Brasília, nomeando o ministro da Justiça, Ricardo Garcia Capelli, para liderar o “intervenção federal”.

Na noite de domingo, após horas de confrontos e centenas de prisões, a tropa de choque conseguiu recuperar o controle dos prédios do governo usando gás lacrimogêneo e canhões de água. A polícia anunciou que pelo menos 300 pessoas foram detidas, e o ministro da Justiça alertou que as prisões continuarão durante a noite, enquanto as autoridades tentam identificar todos os envolvidos no que ele chamou de ato de “terrorismo” e uma tentativa “golpe.”