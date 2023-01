Sanções ocidentais remodelando os mercados globais de energia – WSJ — CMIO

O petróleo russo está sendo redirecionado para a Ásia, África e América Latina, enquanto os fornecedores do Oriente Médio estão aumentando as vendas para a UE, diz o jornal

As sanções ocidentais aos recursos energéticos russos estão provocando uma mudança nos fluxos globais de petróleo e gás e interrompendo os laços econômicos de longa data em todo o mundo, informou o Wall Street Journal.

Um embargo da UE ao petróleo bruto russo transportado por via marítima entrou em vigor em 5 de dezembro, juntamente com um teto de preço de US$ 60 para as exportações de petróleo, como parte de um sexto pacote de sanções relacionadas à Ucrânia impostas a Moscou. A proibição das importações da UE de produtos petrolíferos, como diesel e querosene originários da Rússia, entrará em vigor em 5 de fevereiro.

As restrições levaram a Rússia, que já foi o maior fornecedor da Europa, a redirecionar suas exportações de energia para a Índia e a China, onde os compradores estão aproveitando os descontos oferecidos por Moscou. Desde o final de novembro, a Rússia está vendendo seu principal petróleo dos Urais por US$ 17 a menos do que o limite, informou o WSJ, citando a Agência Internacional de Energia.

“Mesmo que os preços subam para US$ 100 o barril, a China e a Índia podem continuar comprando petróleo russo se tiverem acesso a seu próprio seguro”, disse. disse a chefe de pesquisa da empresa de consultoria de petróleo Energy Aspects, Amrita Sen.

A Rússia aumentou as entregas de petróleo para a China em 17% em novembro em relação ao ano anterior, para 7,81 milhões de toneladas, o maior total desde agosto, ultrapassando a Arábia Saudita como o principal fornecedor do país.













Os embarques de Moscou para a Índia subiram para 1,4 milhão de barris por dia em novembro, em comparação com apenas 36.000 barris por dia no ano anterior, de acordo com o provedor de dados de commodities Kpler. As refinarias indianas estão lucrando com a venda de produtos derivados do petróleo russo processado para a Europa carente de energia, desfrutando de uma isenção permitida pelo programa de sanções do bloco.

Os produtos petrolíferos russos também foram redirecionados para os mercados da África e da América Latina, de acordo com o vice-primeiro-ministro russo Aleksander Novak.

Enquanto isso, a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos e outros grandes exportadores de energia do Oriente Médio desviaram seu foco dos mercados tradicionais da Ásia e estão colhendo os benefícios da disparada dos preços dos combustíveis fósseis na Europa.

A Arábia Saudita foi o país que mais cresceu entre os fornecedores de petróleo da UE no terceiro trimestre, com uma participação de mercado de 9,1% nas importações do bloco do combustível, ante uma média de 5,1% no ano passado, segundo a Eurostat.

