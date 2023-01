“Ascensão dos Fascistas” O que está acontecendo no Brasil

O presidente argentino, Alberto Fernandez, pediu aos países sul-americanos que evitem “o retorno do espectro de um golpe de direita”. O presidente colombiano, Gustavo Petro, falou ainda com mais franqueza: disse que os fascistas brasileiros haviam tentado um golpe de estado. O chefe do Chile, Gabriel Boric, chamou o ataque de “covarde e hediondo” e se dispôs a enviar forças especiais para ajudar as forças de segurança brasileiras. Até as autoridades do Equador, chefiadas por Guillermo Lasso, aliado do ex-presidente do Brasil , admitiram que da Silva foi eleito legalmente.