Biden declara estado de emergência para o estado dos EUA – CMIO

Dias de intensas tempestades na Califórnia deixaram ao menos 12 mortos e centenas de milhares de moradores sem energia elétrica

O presidente dos EUA, Joe Biden, autorizou uma declaração de emergência para o estado da Califórnia, que foi atingido por tempestades mortais de inverno por mais de uma semana, resultando em inundações, falta de energia generalizada e até mortes.

Biden anunciou a decisão na segunda-feira, observando que a assistência federal havia sido aprovada para responder a “Tempestades severas de inverno, inundações e deslizamentos de terra” na Califórnia e para “diminuir ou evitar a ameaça de uma catástrofe” nas áreas mais afetadas. Os esforços de socorro em caso de desastres serão coordenados pela Agência Federal de Gerenciamento de Emergências (FEMA) e pelo Departamento de Segurança Interna (DHS).

Autoridades locais e residentes compartilharam imagens com o objetivo de mostrar as consequências de mais de uma semana de mau tempo, incluindo inundações significativas em áreas urbanas e um deslizamento de rochas potencialmente mortal ao longo de uma estrada.

O governador da Califórnia, Gavin Newsom, já havia solicitado uma declaração de emergência federal no fim de semana. Embora ele já tivesse feito seu próprio anúncio de desastre em nível estadual, um decreto presidencial libera recursos adicionais de agências federais.

No momento do pedido de Newsom, cerca de 424.000 residentes estavam sem energia e mais de 20.000 precisaram ser evacuados de suas casas devido ao clima extremo, de acordo com Nancy Ward, diretora do Gabinete de Serviços de Emergência do governador. Ward disse que pelo menos 12 californianos morreram em enchentes desde 31 de dezembro, ou mais mortes do que as duas últimas temporadas de incêndios florestais juntas.

A tempestade da Califórnia tem produzido ondas enormes e ondulações ao longo da costa. Esta mulher estava sentada em seu carro na praia quando uma onda enorme atingiu seu veículo com água e pedras. Ela não sabe o que aconteceu com a outra pessoa parada ao lado. pic.twitter.com/1vxOxprTzk — WeatherNation (@WeatherNation) 6 de janeiro de 2023

As tempestades só podem piorar antes de diminuir, com o Serviço Nacional de Meteorologia prevendo um “desfile implacável de ciclones” na costa oeste nos próximos dias. “Rodada após rodada de chuva pesada em solos saturados produzirá considerável potencial de inundação com rápidos aumentos de rios, deslizamentos de terra e enchentes de cicatrizes de queimaduras ou fluxos de detritos,” disse a agência em um boletim recente.

Depois de uma calmaria na precipitação em grande parte da área esta noite, outra rodada de chuva moderada a forte, trovoadas e neve pesada nas montanhas se move no final da noite / início da manhã de terça-feira. #CAwxpic.twitter.com/PQqPQUIXWy — NWS Sacramento (@NWSSacramento) 10 de janeiro de 2023

Na noite de segunda-feira, mais de 93.000 californianos ainda permaneciam sem energia, de acordo com o rastreador de interrupções poweroutage.us. Não está claro se esse número aumentará novamente com a chuva que se aproxima, embora a maior operadora de energia da Califórnia, a Pacific Gas and Electric, tenha dito que tem mais de 4.000 equipes trabalhando dia e noite para restaurar a eletricidade em residências e empresas, uma das maiores emergências esforços de resposta na história da empresa.